محافظ أسوان: البدء في مشروع إحلال وتجديد خط الطرد بتكلفة 25 مليون جنيه

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع قيادات وممثلي أهالي منطقة الكرور، لوضع الحلول الجذرية ومواجهة المشكلات التي تؤرق حياة المواطنين اليومية.

وأعلن المحافظ عن التنسيق مع اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، للبدء الفوري في مشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي لمحطة 11، بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه، والذي سيتم تغييره بمسار بديل بطول 3700 متر وبقطر 600 مللي، والذي حدث به عدد من الكسور المتتالية، مما يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن المناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات، بالإضافة إلى تأثير الطفح وتراكمات المياه على المنازل والمباني المجاورة للخط.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة علمية من كلية الهندسة بجامعة أسوان، لمراجعة مشكلة الصرف الصحي بالكامل، متضمنا موقف رافع الفاروق لتخفيف ضغط الصرف الصحي على محطة الكرور، بجانب تشكيل لجنة شعبية أخرى تضم قيادات ورؤساء جمعيات المنطقة لتحديد الأضرار التي ستقع على بعض المنازل المتوقع تأثرها من مشروع الإحلال والتجديد عقب تحديد المسار للخط الجديد.

وأشاد أشرف عطية بروح المسؤولية المجتمعية، وخاصة أن الاجتماع شهد توافق على حتمية تنفيذ الحل الجذري لمشكلة خط الطرد الرئيسي في أسرع وقت ممكن للقضاء على معاناة المواطنين من تكرار انقطاعات مياه الشرب، بجانب حماية المنازل من تسرب مياه الصرف لها، مما يؤثر على سلامتها والممتلكات الخاصة من أثاثات ومفروشات، موجها شكره لوزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على توفير الاعتمادات المالية والتدخل السريع من خلال البدء في تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد، والذي يأتي ضمن دعم القيادة السياسية والحكومة.

وشهد الاجتماع استعراض العديد من المشكلات والمطالب الجماهيرية، وخاصة تطوير وإحلال محطة أراشكول لمياه الشرب والشبكات، بجانب إدخال خدمة الغاز الطبيعي، وأيضا رصف المدخل الرئيسي، علاوة على الإسراع بإنشاء المعهد الأزهري، ودعم نادي الهلال، فضلاً عن خلق ظهير صحراوي للامتداد العمراني.