محافظ أسوان يكرم أسر شهداء الوطن في احتفالات ثورة 30 يونيو

كرّم اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، عدد من أسر شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية، اليوم، فى إطار إحتفالات المحافظة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، كما شهد المحافظ المسيرة الشبابية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة أمام مبنى الديوان العام بمشاركة 500 شاب وفتاه وبحضور القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية.

وأكد اللواء أشرف عطية، في بيان صحفي، على أهمية ثورة يونيو ودورها الفعال في تصحيح المسار وإعادة بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات لضمان توفير حياة كريمة وحاضر ومستقبل أفضل لجميع فئات الشعب المصرى الأصيل، كما أوضح أشرف عطية بأن محافظة أسوان تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة فى جميع قطاعات العمل العام لتحقيق رؤية وإستراتيجة مصر للتنمية الشاملة 2030 .

وأشار المحافظ إلى أننا نسابق الزمن للإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجارية، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وشملت الفعاليات تنظيم ندوة تثقيفية لـ 150شاب وفتاة بقاعة عروس النيل من أجل التعريف بثورة يونيو وأهم مكتسباتها وإنجازاتها خلال 8 أعوام مما يعكس إهتمام الدولة المتواصل بالشباب وايمانها بدورهم الحيوى فى بناء الجمهورية الجديدة .

على جانب آخر أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حرص المحافظة المتواصل لتشجيع الإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الإستثمارات الجادة التى تساهم فى توفير فرص عمل حقيقة للشباب وإحداث طفرة تنموية لتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد وزارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء طارق عزت، بالإضافة إلى بعض المستثمرين من أجل طرح وإستعراض الفرص الإستثمارية التى تتمتع بها أسوان مع مناقشة سبل وأوجه التعاون اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات بمختلف المجالات لتحقيق الإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والمزايا النسبية للمحافظة ومنها 3 مساحات أرضى للأستثمار بجوار مدينة أسوان الجديدة والمطار الدولى ومعهد الأورام مع إمكانية إستغلالها فى إنشاء مدينة خدمات نموذجية ومولات ومراكز تجارية وترفيهية ، علاوة على وحدات سكنية متنوعة ، وقد حضر اللقاء الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد.

وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بمختلف الرؤى والأفكار للمشروعات المقترحة من وزارة الإنتاج الحربي، مطالباً بسرعة إعداد دراسات الجدوى الشاملة لمختلف الرسومات والمقايسات الفنية والمالية المطلوبة لها، مع وضع خطة زمنية محددة لمختلف مراحل تنفيذها.

كما كلف أشرف عطية المسئولية بدراسة المشروع المقدم من أحد المستثمرين لإنشاء سلسلة مراكز خدمية متكاملة ومتميزة لسيارات النقل الثقيل والمبردات التى تسير ما بين مدينة أبو سمبل السياحة والقاهرة والعكس لدعم حركة التبادل التجارى بين مصر والأسواق الإفريقية