محافظ أسوان يعتمد نتيجة اختبارات أوائل الإعدادية لقائمة الشرف

«لكل مجتهد نصيب»، هذا ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء اعتماده لنتيجة الاختبارات المحايدة، والتي تم إجراؤها أمس لأوائل الطلاب والطالبات الحاصلين علي الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021، في أول سابقة على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق العدالة التعليمية بين الطلاب، إذ عرض نتيجة الاختبار الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

ومن جانبه، قدّم اللواء أشرف عطية التهنئة لأبناؤه الطلاب الذين حققوا المراكز الأولى التي يستحقونها، كما قدّم التهنئة لأولياء الأمور الذين جنوا ثمار نجاح وتفوق أبنائهم، ما يؤكد على نجاح مبادرة المحافظ لإعداد قائمة الشرف التي سيتم وضع العشرة الأوائل بها بكل شفافية، من خلال تحديد المستوى التعليمى الذي أهل المتفوقين لتحقيق الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية.

شهادات تقدير وميدالية التفوق

وأشار، إلى أنه سيتم تنظيم حفل تكريم للمتفوقين الأربعاء المقبل، حيث سيتم منح العشرة الأوائل شهادات تقدير وميدالية التفوق من المحافظة ومكافأة مالية قدرها ألف جنيه، فيما سيتم منح الـ 40 طالب وطالبة اللاحقين للعشر الأوائل في الترتيب شهادات تقدير وميدالية التفوق.

تحليل نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي ذات السياق، أعطى محافظ أسوان توجيهاته بتشكيل لجنة لدراسة عزوف بعض الطلاب من المشاركة في اختبار قائمة الشرف والبالغ عددهم 266 طالب وطالبة من إجمالي 424 طالب وطالبة حققوا الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية، حيث تقدم للاختبار فقط 158 طالب وطالبة، مع تحليل نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة نحو المسؤولين والمتسببن في ارتفاع النتائج لبعض الطلابز