حذرت منها أمريكا.. تعرف على متلازمة غيلان باريه الناتجة عن لقاح جونسون

أزمات عديدة تلاحق لقاح «جونسون آند جونسون»، ضد فيروس كورونا المستجد، آخرها تحذير وكالة الأدوية الأمريكية من أنه يسبب مرضا عصبيا نادرا، أصاب عددا من متلقي التطعيم.

لقاح جونسون يسبب متلازمة غيلان باريه

وقالت وكالة الأدوية الأمريكية إن لقاح جونسون الذي حصل على ترخيص للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة، فبراير الماضي، يسبب كارثة ضخمة، وهي خطر الإصابة بمتلازمة غيلان باريه، التي تنتج الاضطراب العصبي النادر.

وأكدت الوكالة الأمريكية أن متلازمة غيلان باريه هي حالة طبية نادرة تصيب سنوياً ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف شخص في الولايات المتحدة.

ما هي متلازمة غيلان باريه النادرة؟

فيما أكد الدكتور محمود الأنصاري، أستاذ الفيروسات والكائنات الدقيقة، أن متلازمة غيلان باريه نتجت عن لقاح جونسون وليس فيروس كورونا، حيث يتضمن ذلك التطعيم من فيروس وسيط لتحفيز الجهاز المناعي.

وشرح الأنصاري، لـ«الوطن»، أسباب تلك المتلازمة أنها تنتج إثر التحفيز المفرط لجهاز المناعة عقب التطعيم لمهاجمة الغشاء المياميني للأعصاب، ما يسبب تلك الأعراض، موضحا أنها تم تسجيلها الإصابة بها بعد عدة لقاحات منها تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وتابع أن أعراضها تبدأ بتنميل الأطراف وفقدان الإحساس ثم القشعريرة وارتفاع في درجة الحرارة مصاحب له عدم القدرة على تحريك العضلات مع صعوبة بالرؤية والبلع، ثم شلل تام للحالات المتقدمة، مشددا على أهمية الاتجاه لأقرب طبيب عند الشعور بتلك الأعراض بعد التطعيم.

ووفقا لموقع «سكاي نيوز»، تظهر أعراضها الأولى من خلال نخز في الأطراف وضعف تحركاتها، حتى تبدأ بالبشلل تدريجيا، من خلال في الساقين وتصعد أحيانا إلى عضلات التنفّس ثم أعصاب الرأس والرقبة، حتى تفترس الجسم بأكمله، مضيفا أنه لا يوجد علاج فعال ضد متلازمة غيَّان باريه، ولكن يوجد عقاقير لتخفيف الأعراض وتقليص فترة المرض.

ولفت إلى أن معظم الأشخاص يتعافون من متلازمة غيَّان باريه، ولكن معدل الوفيات يتراوح بين 4% إلى 7%، بينما يستطيع السير المصابين بها خلال ستة أشهر ما بين 60% إلى 80%، قد يشعر المرضى بتأثيرات طويلة المدى، مثل الضعف أو الخدر أو التعب.

وأوضح أن تلك المتلازمة تُصيب جميع الفئات العمرية، ولكن تزداد خطورتها مع التقدم في العمر، وتشيع بين الذكور أكثر من الإناث.