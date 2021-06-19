25 مليون جرعة ستصل مصر.. لقاح «جونسون» فعّال ضد سلالة «دلتا كورونا»

بعد انتظار طويل لوصوله لينضم إلى عائلة لقاحات كورونا، تستعد مصر لاستقبال 25 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»، الفعّال ضد كل سلالات الفيروس، ومنها سلالة دلتا كورونا، في إطار الجهود الضخمة التي تبذلها الحكومة لمواجهة الفيروس المستجد وتحصين المجتمع.

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عوض تاج الدين: مصر ستستقبل 25 مليون جرعة لقاح جونسون

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أكّد أنَّ البلاد اتفقت مع الاتحاد الإفريقي وهيئة مركز التنبؤ بالأمراض والوقاية الإفريقي لتوفير نحو 300 مليون جرعة لإفريقيا من لقاح «جونسون آند جونسون»، وسيكون نصيب مصر 25 مليون جرعة، مضيفًا: «عملنا عقد ودفعنا المقدم، وسيتمّ الحصول عليه بنظام الجرعة الواحدة، كما سعت مصر بكل الوسائل لإتاحة أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا».

وأشار تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنَّه خلال الأشهر المقبلة سيجري تلقيح عدد كبير من المصريين قد يصل إلى 40% من السكان، وهي نسبة جيدة جدا، موضحا أن توفير اللقاحات يتمّ بطريقة علمية ودعم سياسي كبير لإتاحة عدد كبير من اللقاحات.

اللقاح فعّال ضد سلالة دلتا كورونا.. وأحادي الجرعة

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن لقاح جونسون المرتقب وصوله إلى مصر:

- أنتجته شركة «Janssen Pharmaceuticals» الأمريكية، وهي شريك بلجيكي تابع لشركة «جونسون آند جونسون» العالمية.

- تهدف شركة «جونسون» إلى صناعة أكثر من مليار جرعة لتوزيعها على مستوى العالم في نهاية 2021.

- اللقاح فعّال ضد كل سلالات فيروس كورونا المستجد، ومنهم سلالة دلتا الهندية.

- هو أول لقاح أحادى الجرعة.

- يتميز عن اللقاحات الأخرى بأنَّه يمكن تخزينه دون الحاجة لمكان شديد البرودة، مثل لقاح «فايزر»، فيمكن تخزينه بالمبردات العادية ما يجعله خيارًا جيدًا للمناطق النائية.

- يعتمد على التكنولوجيا الخاصة بنواقل الفيروسات الغدّية التي تستخدم الحمض النووي الريبي لإنتاج بروتينًا يسبب استجابة مناعية للحماية من فيروس كورونا الجديد.

الآثار الجانبية للقاح جونسون: شديدة الندرة

- اعتمد الفريق بالشركة، في إنتاج اللقاح على فيروسًا مضعفًا، لديه 52 نمطًا مصليًا مختلفًا، وأجروا استبدال جزء صغير من تعليماته الجينية بجينات فيروس كورونا.

- تقرأ الخلايا التعليمات الجينية اللازمة لصنع بروتين «سبايك» ليلاحظ الجهاز المناعي البروتين «الدخيل»، ويعمل على توليد أجسام مضادة ضد «كوفيد -19»، تحمي الشخص في حال تعرضه للفيروس.

- تعهدت الشركة الأمريكية المنتجة بتأمين 100 مليون جرعة للولايات المتحدة قبل نهاية يونيو الجاري.

- في فبراير الماضي، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن لقاح جونسون، خلال مناسبة بلوغ عدد الجرعات التي أعطيت في البلاد 50 مليونًا في ظل إدارته، قائلا: «إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ترخيص هذا اللقاح، فلدينا جهاز لتوزيعه بأسرع ما يمكن».

- لقاح جونسون فعّال بنسبة 66% ضد الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد 4 أسابيع من التطعيم، وبنسبة 100% في عدم دخول المستشفى والوفاة بالمرض.

- أثار جدل ضخم بشأنه مسبقًا، حيث تسبب في جلطات وأعراض مختلفة لعدد من متلقيه بأمريكا.

- عقب ذلك، أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح جونسون، موضحة أنَّه من الممكن أن تتسبب المادة الفعالة الموجودة باللقاح في حدوث جلطات دموية في حالات نادرة للغاية.