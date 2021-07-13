مقرات ثابتة لبيع صكوك الأضاحي.. تعرف عليها

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام مديرية الأوقاف بالمحافظة بتخصيص مقرات ثابتة لبيع صكوك الأضاحي، وذلك للتسهيل على المواطنين الراغبين فى المشاركة المجتمعية فى هذه العمل الخدمي.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز مقرات توزيع صكوك الأضاحي للمواطنين.

مقرات توزيع صكوك الأضاحي في عيد الأضحى

- ميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة.

- مقر آخر بميدان الحصري أمام مسجد الحصري.

- ميدان سفنكس أمام مسجد المغفرة بالعجوزة.

- ميدان نادي التوفيقية أحمد عرابي أمام مسجد المحروسة.

- ميدان الكواكبى بالمهندسين أمام مسجد الكواكبى.

مواعيد عمل مقرات بيع صكوك الأضاحي

يتم العمل بها يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف

صكوك وزارة الأوقاف تكون متاحة بمسجد نادي الزمالك، ومسجد نادي الصيد، ومسجد نادي التوفيقية، والمساجد الكبرى بالمحافظة، وقيمة الصك 2000 جنيه.

طرق دفع صكوك الأضاحي «أون لاين»

للتبرع بصكوك الأضاحي عبر وزارة الأوقاف، يمكن أن تتصل أو ترسل رسالة (طلب صك) عبر واتساب على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258)، وتكتب فيها (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).

ويمكنك دفع صكوك الأضاحي من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف من خلال (البنك المركزي المصري، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، البريد المصري، وفوري).