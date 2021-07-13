لو شقة بـ350 ألف جنيه.. اعرف تدفع كام مقدمة وأقساط في«التمويل العقاري»

كشف البنك المركزي المصري، عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة، التي ينتظرها آلاف المصريين بفارغ الصبر، موضحًا أن الشقة التي يصل سعرها نحو 350 ألف جنيه، يجب أن يقوم المستفيد بسداد نحو 10% كدفعة مقدمة على أن يجرى سداد باقي المبلغ على مدار 30 عاما، بسعر عائد متناقص 3%، مشيرة إلى وجود عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على شقة ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، التي يدعمها البنك المركزي المصري بنحو 100 مليار جنيه.

وترصد«الوطن» في هذا التقرير خطوات وشروط الاستفادة من قيمة الوحدة والتي تبلغ 350 ألف جنيه، وفقًا لشروط مبادرة التمويل العقاري، والتي يجب أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.

وتأتي الشروط كالتالي:

1- أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل.

2- أصحاب المعاشات الراغبين في الاستفادة من المبادرة يجب ألا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل.

3- يجب أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

4- يجرى السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

5- عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

6- بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

وتأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.