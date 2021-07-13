مصرع شابين وإصابة 2 في انهيار منزل وبيارة صرف بكفر الشيخ

لقي شابان مصرعهما في منطقتين متفرقتين بمحافظة كفر الشيخ، بينما أصيب اثنان آخران، وجرى إيداع جثماني الشابين المتوفين مستشفيات كفر الشيخ العام وسيدي سالم المركزي، الذي استقبل أيضاً اثنين آخرين مصابين، نتيجة انهيار منزل بقرية «دمرو»، بدائرة مركز سيدي سالم.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بانهيار منزل بقرية «دمرو الحدادي»، بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوة برئاسة المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث سيدي سالم، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع الشاب «محمد أبو إكرام مسعد»، 32 سنة، وإصابة اثنين آخرين وهما «همت حاتم ذكي عبد العزيز»، 45 سنة، مصابة بكدمات في الظهر وجروح باليد اليمنى، و«مسعد فتحي محمود»، 45 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بأنحاء الجسم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وشهدت قرية «أبو طبل»، التابعة لمركز كفر الشيخ، مصرع شاب غرقاً في بيارة للصرف الصحي، وتبين أنه أحد العمال، وهو شاب في العشرينيات من عمره، لقي مصرعه أثناء عمله بمشروع الصف الصحي بالقرية، وجرى إبلاغ الشرطة التي دفعت بقوات حماية مدنية، التي عملت على انتشال جثمان الشاب.

ونجح الأهالي بالتعاون مع الحماية المدنية في استخراج جثة الشاب بعد شفط المياه بالماكينات، وجرى إيداع الجثمان مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.