الميلشيات.. معضلة كبرى تواجه الدولة الليبية مع قرب الانتخابات «فيديو»

لا تزال الميليشيات المعضلة الأكبر التي تواجه الدولة الليبية، خاصة مع تلقي تلك الميليشيات دعما من عدة تنظيمات واستخبارات بعض الدول، عبر تجنيد المرتزقة وإمدادهم بالسلاح والعتاد، حيث تجاهلت بعض الأطراف الاتفاق السياسي القاضي بحل الميليشيات وخروج المرتزقة، ومع اقتراب موعد الانتخابات، تواصل ميليشيات غرب ليبيا نشر الفوضى يوميًا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

وأوضح التقرير، أن المراقبين أكدوا أن ميليشيات تنظيم الإخوان تعمل على نشر الفوضى للتأكيد على أن كلمتها هي العليا، محذرين من خطورة تحركات تلك الميليشيات على الانتخابات المقبلة، لأنها ستكون يد تنظيم الإخوان لنشر الفوضى حال خسارته، مؤكدين أن الفوضى جزء من المشروع التآمري للتنظيم على الوطن بشكل عام، فيما شدد المراقبون على ضرورة حل الميليشيات وإلا سيتكرر المشهد وسنعود في كل مرة للمربع صفر.

وأردف التقرير، أنه لم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعضا قياداتها في مناصب عليا وعلى رأس بعثات الدبلوماسية بالخارج.

وأكد التقرير، أن وجود المليشيات عموما هو نتيجة لواقع رسمه وجسده تنظيم الإخوان بعد 2011 والغرب من خلال صراع المحاور، وذلك بتكليف وكلاء هذه المحاور، كما أن الفوضى جزء من المشروع التآمري على الوطن بشكل عام، والذي يسعى لاستكماله التنظيم الذي اعتاد على رفض الاستقرار في الأوطان للاستيلاء على السلطات.