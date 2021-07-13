«مصر للطيران» الناقل الرسمي لمعرض صنع في مصر بمدينة جوبا بجنوب السودان

حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران، على رعاية معرض المنتجات المصرية المقام تحت رعاية الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، تحت شعار«صنع في مصر» خلال الفترة من 13 – 18 يوليو2021 بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

ويقام المعرض تحت إشراف وزارة الاستثمار بجنوب السودان ووزارة التجارة والصناعة المصرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

ذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية، بتعزيز أواصر العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، وفى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى برعاية الفعاليات التي تهتم بالترويج للمنتجات المصرية حول العالم.

وقدمت مصرللطيران كافة تسهيلات السفر اللازمة للمشاركين والعارضين المصريين.

يذكرأن مصر للطيران تٌسير رحلتين أسبوعيا إلى مدينة جوبا بجنوب السودان بطائرتها من طراز البوينج B737-800.