«منعا للإحراج».. تعرف على شروط حضور حفل روبي في الساحل الشمالي

تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفلا غنائيا، في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبلة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك وكذلك موسم الصيف.

وكشفت الفنانة روبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن شروط حضور هذا الحفل المُرتقب، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المكان في الساحل الشمالي، حيث ستُفتح الأبواب في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وترصد «الوطن» شروط حضور حفل روبي، كالتالي:

- الحد الأدنى لسن الضيوف لا يقل عن 25 عامًا.

- «كابلز» فقط.

- ارتداء ملابس بيضاء.

- منع ارتداء «هوت شورت» أو ملابس رياضية.

- عدم ارتكاب أعمال عنف وشغب.

- يُسمح باستخدام التوربانات.

روبي تُغني «قلبي بلاستيك»

يذكر أن الفنانة روبي، قد طرحت مؤخرًا أغنية «قلبي بلاستيك»، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، ومن إنتاج المطربة روبي.

وتقول كلمات الأغنية:

مش هحب تاني أيوه تاني.. قلبي بلاستيك

اصلوا أناني أه اذاني وطلع فستك

خد فرحتي وحناني ودنيتي راح حب صاحبتي وطلع فستك

آه منك صنف خاين وبتاع حركات كل اللي اتخان معايا يعمل لايكات

ما هو خد فرحتي وحناني ودنيتي راح حب صاحبتي وطلع فستك

باي باي حبيبي باي باي مش معايا في الجاي

أغنيهالك ازاي معاها طبلة وناي

مع السلامة باي باي مش معايا في الجاي

أغنيهالك أزاي معاها طبلة وناي

آه يا أنا آه أنا هشتكي لباباه.. أنا روحت ليه ورا اللي بيتسلى ده بيتسلى

آه منك صنف خاين وبتاع حركات كل اللي اتخان معايا يعمل لايكات

ما هو خد فرحتي وحناني ودنيتي مش بس صاحبتي ده عرف شلة

باي باي حبيبي باي باي مش معايا في الجاي

أغنيهالك ازاي معاها طبلة وناي

مع السلامة باي باي مش معايا في الجاي

أغنيهالك ازاي معاها طبلة وناي