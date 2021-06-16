المخرج محمود كامل: العمل مع روبي ممتع في «شقة 6»

أعرب المخرج محمود كامل، عن سعادته بالعمل مع الفنانة روبي في مسلسلهما الجديد «شقة 6»، والمقرر بدء عرض أولى حلقاته بمنتصف شهر يوليو المقبل على منصة «شاهد».

وقال محمود كامل في بيان صحفي، إنه سعيد بالعمل مع روبي فهي فنانة دؤوبة والعمل معها ممتع، فهي حريصة على تفاصيل المسلسل معي، وسعيد بالتعاون مع أسرة المسلسل جميعًا منهم أحمد أحمد حاتم وصلاح عبد الله وهاني عادل ورحاب الجمل ومحمود البزاوي.

وأضاف، كما أنتظر عرض فيلمي السعودي الجديد الذي يحمل اسم «السجين»، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره، من بطولة الفنانة السعودية إلهام علي وخالد صقر وطارق النفيسي وفهد عبد العزيز والطفلة ريم عبد القادر، متمنيًا أن يظهر للجمهور في أحسن صورة.

يذكر أن المخرج محمود كامل له أخرج العديد من الأعمال الناجحة المتنوعة ما بين الدراما والسينما منها مسلسل «القطة العامية» بطولة الفنانة حنان ترك، وفيلم «عزبة آدم، وأدرينالين، وعمار، وبنات ثانوي»، وآخرهم حكاية «أمر شخصي» إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا» ولعبت بطولتها الفنانة شيري عادل.

دراما اجتماعية

ومسلسل شقة 6 بطولة الفنانة روبي الذي كان من المتوقع عرضه في رمضان 2021، ينتمي للدراما الاجتماعية، في إطار من الرعب والتشويق، حيث تدور أحداثه في إحدى العمارات، ويحدث بعد ذلك أمرا ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسًا على عقب.

ومسلسل شقة 6 بطولة الفنانة روبي وأحمد حاتم وهاني عادل وشريف سلامة ومحمود البزاوي وصلاح عبدالله ومجموعة من النجوم الأخرى، وإخراج محمود كامل، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب