محافظ القاهرة: جار دراسة تحويل الأسمرات إلى حي مستقل

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه يجرى حاليا دراسة تحويل منطقة الأسمرات إلى حي مستقل، نظرا لأهميتها ودورها فى استيعاب سكان المناطق العشوائية، وكونها مدينة متكاملة الخدمات والمرافق، يأتى ذلك بعد موافقة محافظة القاهرة على إنشاء حى ثالث مدينة نصر أو حى جديد يشمل نطاقه قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وذلك بهدف توفير خدمة أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة لهم.

الأسمرات يستوعب سكان العشوائيات

وأنشئ حي الأسمرات بالمقطم فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، على أحدث الطرز لاستيعاب سكان المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة وسكن آمن ولائق للأسر، وسينتقل سكان المناطق المتضررة وذات الخطورة إلى الأسمرات التى أنشئت على 3 مراحل، وكذلك الأهالي المتضررين من إزالة العشوائيات إلى هذا الحي، ويقع حى الأسمرات جنوب القاهرة بالقرب من محور الشهيد والطريق الدائري، وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 188 فدانا، ويسكنه نحو 18200 أسرة حتى الآن، ومن أبرز المناطق العشوائية التي نُقل أهلها إلى الأسمرات، الدويقة والمناطق ذات الخطورة الجيولوجية بمنشآة ناصر ومنطقة مثلث ماسبيرو، وعشوائيات دار السلام، اسطبل عنتر، عزبة خير الله، وبطن البقرة وغيرهم.

مراحل تطوير الأسمرات

وتعددت مراحل مشروع الأسمرات حيث تضمنت المرحلة الأولى 65 فدانا لتتسع لحوالي 6258 وحدة سكنية، أما المرحلة الثانية فبلغت مساحتها 61 فدانا وضمت 4722 وحدة سكنية، وبلغت مساحة المرحلة الثالثة 62 فدانا بإجمالي عدد 7440 وحدة سكنية، مع وجود مختلف الخدمات والمرافق وتجهيز الوحدات السكنية بالأثاث، كما توجد مدينة رياضية ووحدات شرطية وإطفاء، وبريد ومبنى تضامن اجتماعي ومدارس و حضانات ومساحات خضراء وحديقة أطفال ومراكز طبية ووحدات صحية، ودور عبادة وساحات انتظار سيارات ومحلات تجارية، ومجمع للمخابز ومراكز تدريب وغيرها من الخدمات من أجل خدمة المواطنين.