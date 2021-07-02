محافظة القاهرة: الانتهاء من إزالة العقارات لتوسعة محور مسطرد خلال أسبوعين

أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه ستجرى إزالة نحو 118 عقارا بنطاق حي المطرية وتعويض السكان في غضون أسبوعين، وذلك في إطار أعمال توسعة محور مسطرد - عدلي منصور، مضيفا لـ«الوطن»، أنه يجري تعويض السكان تباعا قبل إخلاء الوحدات السكنية، مؤكدا أن محافظة القاهرة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد تقوم بمقتضاه الهيئة بصرف التعويضات المقدمة من محافظة القاهرة للمواطنين نتيجة تنفيذ المشروعات القومية بنطاق المحافظة ومنها توسعات محور مسطرد.

إزالة عقارات بارتفاع 11 طابقا

وأشار «صابر» إلى أنه جرت إزالة 41 عقارا حتى الآن، في إطار أعمال التوسعة، وأغلبها كانت عقارات يصل ارتفاعها إلى 11 طابقا، وبذلك تنتهي المرحلة الأصعب من أعمال الإزالة، حيث إن باقي العقارات المستهدفة إزالتها ذات ارتفاعات منخفضة وطوابق محدودة وبالتالى سيجري الانتها منها قريبا، لافتا إلى أن عدد العقارات الجارية إزالتها لإقامة محور مسطرد نحو 159 عقارا.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة تشهد نقلة حضارية من خلال المشروعات القومية التي تنفذ منذ فترة ومنها مشروعات الطرق والنقل حيث تجري إقامة شبكة طرق ومحاور على أعلى مستوى لإنهاء الزحام المروري وربط العاصمة بالأطراف وتسيير الحركة المرورية داخل الأحياء وذلك من أجل خدمة أفضل للمواطنين.

صرف تعويضات لسكان 159 عقارا

وأوضح أنه جرى رصد 248 مليون جنيه تعويضات لسكان 159 عقارا بمسار محور عدلي منصور - مسطرد، حيث جرت إزالة 5 عقارات بنطاق حي السلام بشارع كمال حجاب، وباقي العقارات تقع في نطاق حي المطرية، وطول المحور يصل إلى 16 كيلومترا بداية من محطة عدلي منصور بالنزهة، مروراً بالسلام وعين شمس والمطرية، ويربط مع طريق بنها الحر، لخدمة سكان هذه المناطق وإحداث سيولة مرورية في عين شمس والمطرية ومسطرد.