الغندور: لم تتغير واجهة عقار منذ 4 سنوات بالأسمرات

قال المهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، إن أجهزة الحى نجحت بالتعاون مع السكان فى تغيير سلوكياتهم ودمجهم بشكل أكثر فاعلية، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لعقارات وشارع الحى والابتعاد عن وضع أي تشوهات تنال من واجهات العقارات.

وأضاف الغندور لـ"الوطن" أنه منذ تسكين الأسر ونقلها من المناطق العشوائية إلى حى الأسمرات من أربع سنوات لم تتغير واجهة عقار واحد، ويتم الحفاظ على واجهات العقارات دون تغييرمع توعية الاسر بالحفاظ على الطابع الخاص الذى يميز الأسمرات، لافتا إلى أنه تم استبعاد نحو 40 أسرة بسبب قيامهم بتغيير النشاط فى الوحدات من سكني إلى تجاري، مؤكدا أنه غير مسموح أي تغيير للنشاط ومن يرغب فى مزاولة مهنة أو نشاط عليه عليه التواصل مع الحى، حيث توجد محلات يتم الإعلان عن تأجيرها للراغبين فى ذلك.