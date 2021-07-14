جريمة في الحي الشعبي.. قتل زوجته وجلس بجوار الجثة ينتظر الشرطة

كان الهدوء يخيم على شارع مجدي طنطاوي المتفرع من شارع الطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة بمحافظة الجيزة، قبل أن يتفاجأ سكان الشارع بأن ثمة جريمة قتل وقعت في أحد العقارات، لم يعلموا بها إلا مع قدوم الشرطة، فالقاتل بلّغ عن نفسه.

زوج ابنة القاتل يدخل الشارع مسرعًا

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة مساءً، قبل أن يدخل زوج ابنة المتهم إلى الشارع مسرعًا، وقد بدت عليه علامات القلق، وعندما سأله أحدهم عن سبب ما هو فيه، أجابه بأن حماه هاتفه وأخبره أنه قتل زوجته الثانية وطلب منه أن يتصل بالشرطة فهو يجلس إلى جوار جثتها.

وقعت الكلمات كالصاعقة على سكان الشارع، وما هي إلا دقائق حتى حضرت قوة من قسم شرطة العجوز إلى مسرح الجريمة وصعدوا إلى حيث وجود المتهم وجثة المجني عليها.

المتهم في قبضة رجال الأمن

لم يستمر وجود رجال الأمن كثيرًا في مسرح الجريمة، ففي الأعلى كان يجلس القاتل إلى جوار جثة ضحيته، بعدما طعنها ومزق جسدها حتى فارقت الحياة، وما إن وصل رجال الشرطة حتى سلم لهم نفسه، ليقتاده قوة منهم إلى سيارة الشرطة المنظرة أسفل البيت ومن ثم إلى ديوان قسم شرطة العجوزة.

المتهم يعترف على نفسه.. قتلتها عشان سلوكها وحش

لم ينكر المتهم جريمته أمام رجال الشرطة، فما إن سألوه حتى اعترف بجريمته، وقال إنه قتل زوجته لما شك في سلوكها، بعدما وجد على هاتفها محادثة مع رجل آخر، وهو الأمر الذي دفع رجال الشرطة إلى تحريز هاتف المجني عليها.

الزوجة الثانية.. ولا تنجب

بحسب تحريات رجال المباحث، المجني عليها هي الزوجة الثانية للمتهم، وهما متزوجان منذ نحو 4 أعوام، وأنها لا تنجب، وأنهما انتقلا للعيش في منزلهم، مسرح الجريمة، قبل نحو 4 أشهر فقط.

حبس المتهم على ذمة القضية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية، وقام المتهم بتمثيل جريمته أمامهم في مسرح الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم جدد له بعد ذلك 15 يومًا آخرين، بعدما وجهت له النيابة تهمة القتل العمد.