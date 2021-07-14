أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14-7-2021 في مصر

شهدت أسعار الدواجن استقرارا في جميع مشتقاتها دون تغيير منذ بداية شهر يوليو الجاري، بسبب توافر المعروض، واتجاه الكثير من المواطنين لشراء اللحوم الحمراء مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو، بالأسواق المصرية وفقا لما قاله عبدالعزيز سيد نائب رئيس الغرفة التجارية بشعبة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

استقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة عند سعر يتراوح بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا.

كما وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة وفقا لما قاله عبدالعزيز سيد في تصريحات للوطن، إلى 42 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأربعاء ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار السمان اليوم

وصل سعر بيع السمان حي هجين 180 جراما ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، 9 جنيهات، كما بلغ سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، نحو 5.50 جنيه، فيما سجل سعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم نحو 2.25 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

بلغ سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

يصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وصل سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد إلى 15 جنيهًا.

ـ البط الفرنساوي عمر يوم واحد وصل إلى 12 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد نحو 7 جنيهات.

- وبلغ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

ـ ووصل سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا.

ـ سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز 35 جنيهًا.