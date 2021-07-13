بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 13-6-2021 في مصر

تتجه القوة الشرائية للمواطنين لشراء اللحوم الحمراء، ومن المفترض أن تنخفض أسعار بورصة الدواجن، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إلا أن الأسعار حافظت على نفس قيمتها منذ بداية الشهر الجاري، ويرجع السبب وفق تصريحات الغرف التجارية إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومداخلات الإنتاج من الطاقة وغيرها.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 13 يوليو، وفقًا لبيان الغرفة التجارية بالقاهرة، في السطور التالية.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

استقرار سعر كرتونة البيض بالمزرعة، حيث وصلت إلى 42 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، بحسب الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، مضيفًا أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء استقر في المزرعة عند سعر ما بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية اليوم في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، وجاءت كالتالي.

- سجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- جاء سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.