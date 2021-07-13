بقرار جمهوري.. «شومة» عميدا لطب المنصورة و«غلوش» للتجارة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهوريا بتعيين كل من الدكتور أشرف شومة، عميداً لكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش، عميداً لكلية التجارة بنفس الجامعة، لمدة 3 سنوات.

«شومة» عميداً لكلية الطب بجامعة المنصورة

وأعلنت كلية الطب جامعة المنصورة عن صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين الدكتور أشرف ممدوح إسماعيل شومة، أستاذ الجراحة العامة بكلية طب المنصورة، عميداً للكلية لمدة 3 سنوات، حيث كان يشغل منصب مدير برنامج «المنصورة – مانشستر» للتعليم الطبي، كما كان يشغل رئيس قسم الجراحة العامة «رئيس قسم 7 جراحة».

وفي أول تصريح له، أكد أشرف شومة أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً على مستوى البنية التحتية والإنشائية بالكلية، وعلى مستوى تطوير التعليم والتحول الرقمي والبحث العلمي.

واستطاع «شومة» أن يحدث تغيرات نوعية في المناصب التي شغلها، فأحدث طفرة كبيرة في «قسم 7 جراحة»، خلال فترة توليه رئاسة القسم، ثم كان رئيساً لبرنامج «المنصورة – مانشستر» الطبي، الذي وصل به إلى العالمية، وأصبح يدرس به أكثر من 15 جنسية مختلفة أجنبية وعربية، وأصبح القسم جاذباً للطلاب من مختلف الدول، كما تمكن من تحديث الدراسة بالقسم باستخدام أحدث البرامج الإلكترونية، التي جعلت الطلاب على تواصل مستمر مع أساتذتهم، وهو ما جعل فترة فيروس كورونا تمر على طلاب البرنامج بكل سهولة.

«غلوش» عميداً لكلية التجارة بجامعة المنصورة

كما أعلنت كلية التجارة بجامعة المنصورة عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين الدكتور طارق مصطفى غلوش، الأستاذ بقسم الاقتصاد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عميداً للكلية لمدة 3 سنوات.

وسبق للدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن أصدر قراراً بتولي الدكتور طارق غلوش، مهمة القيام بأعمال عميد كلية التجارة لحين صدور قرار رسمي، بعد انتهاء فترة الدكتور محمد عطوة، عميد الكلية السابق.