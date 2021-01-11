15 أستاذا بينهم شقيقين يترشحون لمنصب عميد طب المنصورة بـ«الأسماء»

أعلن الدكتور أشرف محمد عبدالباسط، رئيس لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد العليا بجامعة المنصورة، اليوم، قبول أوراق القائمة المبدئية المقبول ترشحهم، لشغل منصب عميد كلية الطب - جامعة المنصورة- لاستيفائهم الشروط القانونية للترشح، وسيتم فتح باب الطعون لمدة 3 أيام، فى ضوء القرار الوزارى رقم 5241 بتاريخ 20/ 10/ 2016.

وبلغ عدد المترشحين للمنصب، 15 مترشحا من الأساتذة من بينهم شقيقان من الأساتذة العاملين بالكلية، بالإضافة إلى القائم بعمل العميد ووكيلا الكلية، ومدير عام المستشفيات ومدير مستشقى الأطفال.

أسماء المترشحين لمنصب عميد طب المنصورة:

وقبلت لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد العليا بجامعة المنصورة طلبات تقدم كل من:

1- الدكتور أحمد ممدوح إسماعيل شومة

2- الدكتور محمد عبد الحليم حسن طه هلال

3- الدكتور حسام رشدي أحمد محمد

4- الدكتور عادل إبراهيم عبد السلام البسطويسي

5- الدكتور تامر سمير محمد أبو السعد

6- الدكتور أشرف ممدوح إسماعيل شومة

7- الدكتور هشام السيد عبد الهادي السيد

8- الدكتورة بسمة أسامة محمد شومان

9- الدكتور أحمد رفعت رجب على

10- الدكتور عمرو محمد حسن الرباط

11- الشعراوي كمال محمد موسی

12- إبراهيم السيد حسن المنشاوي

13- الدكتورة مها محمد عثمان شاهین

14- الدكتورأيمن الباز العجرودي مصطفى

15- الدكتور أحمد محمود سيد أحمد سيد أحمد الرفاعي

وتقدموا جميعا لشغل منصب عميد كلية الطب بعد إستيفائهم الشروط القانونية للترشح، وسوف يتم فتح باب الطعون إبتداء من اليوم الإثنين ولمدة 3 أيام لتعلين بعدها القائمة النهائية للمرشحين.

خلو المنصب بعد دخول عميدة الكلية لمجلس النواب

وخلا منصب عميد الكلية من أن تقدمت الدكتورة نسرين صلاح عمر، عميد الكلية السابق باستقالتها عقب تقدمها لانتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، وفازت بعضوية مجلس النواب عن محافظة الدقهلية ، وتم تكليف الدكتور تامر أبو السعد، وكيل الكلية للدراسات العليا، قائما بأعمال منصب عميد الكلية لحين شغل المنصب بالطريقة القانونية.