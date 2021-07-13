وزير التعليم يرد على مهاجمي امتحانات الثانوية العامة: نفذنا التطوير

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة نفذت كل ما وعدت به من نظم تقييم ومنصة إدارة تعلم وتابلت مجاني لكل طالب ومدارس مجهزة في الثانوي الحكومي، وقنوات تليفزيونية تعليمية، ومنصات تعليمية متميزة، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ المصري رفض فكرة التحسين والتراكمي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه ليس من الدقة توجيه اللوم في الاتجاه الصحيح فكل تطوير يقتضي خروجًا عن المألوف، مؤكداً أن الوزارة بدأت منذ عام 2018 نظام التعليم الجديد وهو ليس مفاجأة إطلاقاً للطلاب، قائلًا: «المشكلة هي تجاهل ما نقول والانشغال بالتابلت والبابل شيت وسرقة الأبحاث والغش في امتحانات المنزل ومحاولات تخفيض المناهج وامتحانات الثانوية العامة بحجة كورونا».

شوقي: كل تطوير يقتضي الخروج عن المألوف

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الضغط النفسي الحقيقي حدث للطلاب في شهر واحد عندما أفاق الطلاب على حقيقة ما أهملوه منذ 3 سنوات وعندما أدرك أولياء أمورهم أنهم لم يصدقوا الدولة منذ عام 2018 وانحازوا لأرباب الدروس الخصوصية.

جاء ذلك في رده على إحدى أولياء الأمور والتي، قالت إنه هناك الكثير من السلبيات في عملية تطوير منظومة التعليم الحالية، أبرزها أنها زادت من العبء النفسي على الطالب، رغم وعود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ 3 سنوات مضت أنه لن يكون هناك أي ضغط نفسي على الطالب، وسيؤدي الامتحان 4 مرات ويحصل على أكبر نتيجة حققها.

وأضافت في تصريحات لها على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدت بوجود تحسين لطلاب الثانوية العامة أو على الأقل من حقه تأدية الامتحان مرة أخرى ويتم احتساب الدرجة العليا له، ولم يتحقق أي من هذه الوعود، مؤكدة أنه ترتب على كل ذلك بوجود نظام امتحانات جديدة تماماً وفرصة واحدة ومستويات متفاوتة من الصعوبة للامتحانات حتى في الشعبة الواحدة.

وتابعت، أن كل ذلك ضاعف من العبء النفسي على الطلاب وعلى أولياء الأمور، مؤكدة أنه لابد من تتوافر شروط العدالة وتكافؤ الفرص والبيئة التعليمية السليمة لجميع الطلاب.