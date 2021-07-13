لو مرتبك 2000 جنيه.. هل تحصل على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري؟

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإقبال على مبادرة التمويل العقاري سيكون كبيرًا جدًا، موضحة أن شروط الاستفادة من المبادرة لفئة محدودي الدخل هي أن يكون مرتب الأعزب لا يزيد لى 4500 جنيه، ولا يزيد دخل الأسرة المستفيدة عن 6 آلاف جنيه، فمن المقرر أن يكون أعلى سعر للوحدة السكنية التي يحصلون عليها 350 ألف جنيه.

وأضافت «عبد الحميد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المواطن الذي يحصل على 2000 جنيه سيكون له نصيب في هذه المبادرة، لافتة إلى أن هذه المبادرة متاح فيها أن يختار المواطن الوحدة السكنية التي يرغب فيها، ويتقدم بطلب للحصول عليها، ويتاح أيضا أن يحصل على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي، ومن حق العميل أن يختار المكان المناسب له في الإعلانات المطروحة بشرط أن يكون إما يعمل بهذه المحافظة أو يعيش بها.

وتابعت أن الصندوق قدم حوالي 370 ألف وحدة سكنية للمستفيدين، وتلقى مليونا ونصف المليون طلب، لافتة إلى أن آخر إعلان طرحوه كان به 125 ألف وحدة سكنية، وتقدم له 300 ألف طلب، والحكومة وجهت بتوفير مساكن لهم جميعا.

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فإن الشروط هي أن يكون سقف الدخل 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، وسقف أسعار الوحدات مليون و400 ألف جنيه، ولكن من يحصل على هذه الوحدة يدفع 20%، ولكن من يحصل على وحدات سكنية سعرها أقل سوف يدفع مقدما أقل، وسيتم تقسيط قيمة الوحدة السكنية على مدى 30 سنة بفائدة متناقصة قيمتها 3%، موضحة أن الفائدة تُحسب على الرصيد المتبقي.