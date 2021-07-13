شروط استفادة أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري

بعد انتظار طويل أطلق البنك المركزي اليوم، مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3%، وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عاماً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري، بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

شروط أصحاب المعاشات للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

ويحق لأصحاب المعاشات الاستفادة من المبادرة سواء لمحدودي الدخل أو متوسطي الدخل، بعد استيفاء شروط أخرى بجانب شروط المبادرة الأساسية.

ألا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل.

أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي.

شروط المبادرة العامة

أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري بالنسبة للأعزب 4.5 ألف جنيه، وأن يكون 6 آلاف جنيه للأسرة من محدودي الدخل، وتبلغ قيمة الوحدة 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

شروط متوسطي الدخل

الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

وتشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

ويأتي ذلك من أجل العمل على توفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم.