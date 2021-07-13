قيمة الأقساط الشهرية بوحدات مبادرة التمويل العقاري: تبدأ من 1600 جنيه

قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن مبادرة التمويل العقاري، أسعارها مغرية للغاية، وأقرب للقيم الإيجارية، حيث سيدفع الشخص من منخفضي الدخل 35 ألف جنيه مقدم، والتقسيط الشهري أقل من 1600 جنيه لمدة 30 سنة، أما متوسط الدخل، فسيدفع 150 ألف جنيه مقدم، و3600 جنيه شهريا، لمدة 30 سنة، أما إذا كانت الشقة تبلغ مليون و400 ألف جنيه، فسيدفع الشخص 280 ألف جنيه، ويدفع قسطا شهريا 4600 جنيه لمدة 30 سنة.

وأضاف «شكري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن الدعم الذي يقدمه البنك المركزي للمبادرة الخاصة بالإسكان الجديدة، يصل إلى 150 مليار جنيه، لافتا إلى أن السوق العقارية تتغير، لذا سيغير المطورون من الوحدات المقدمة، مبينا أن المبادرات ستشجع المطورين على عرض وحدات تناسب الأسعار التي طرحها الإسكان.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن فكرة الشقة نصف التشطيب موجودة في مصر فقط، ولكن يجب توفير شقق تشطيب كامل، لأن الشخص يريد السكن فيها ولن يضيع وقتا في التشطيب ودفع مال أكثر.

وذكر وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن المطورين سيعملون على توجيه الوحدات التي لديهم لتناسب أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط من أجل بيعها لهم والدخول ضمن مبادرات الدولة.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: «الظروف الإنسانية زي حالة وفاة صاحب العقار بتدخل جهات لمراعاة الحالة الإنسانية، وفي حالة حصلت قبل كده مشابهة، واللي عنده 21 سنة حتى 30 سنة ممكن يقسط على 30 سنة أما اللي عنده 40 سنة هايسقط على 20 سنة بس».