خطة لتخفيض استخدام البلاستيك ٢٠% سنوياً

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية، الذى يهدف إلى عرض المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وقالت إنه جارٍ دراسة الحوافز فى هذا المجال، حيث يتم العمل مع وزارتى المالية والتخطيط لتوفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجى، موضحة أن بدائل البلاستيك ليست فقط منتجات ولكن سلوكيات وممارسات بديلة للمستهلك والتجار.

وخلال الاجتماع تم استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من قوانين وتشريعات وبناء قدرات للقدرة على تخطيط ومراجعة المواد الداخلة فى استخدام البلاستيك، وبرامج التوعية، والجدول الزمنى المستهدف خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٣٠، مؤكدة أنه مستهدف تخفيض نسبة ٢٠% كل عام من استخدام البلاستيك بحيث يصل استهلاك الفرد إلى ٩٠ كيساً خلال العام.

كما تم عرض خلفية الوضع العالمى والوضع فى مصر، وخطة العمل الإرشادية، وتقييم التجارب السابقة فى هذا المجال وشركاء التنمية وملخص المسح الميدانى، حيث تم تنفيذ مسح ميدانى شمل ٩٤٠ أسرة بمناطق منشية ناصر والزمالك والدقى، وجاءت النتائج بترحيب المواطنين بالتقليل والترشيد فى استخدام الأكياس البلاستيكية، كما تم إجراء مسح استطلاعى لتجار التجزئة.