«الطرق والكباري»: 213 ألف سيارة تمر يوميا على «الدائري»

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن تطوير الطريق الدائري، من المشروعات العملاقة التي تنفذها وزارة النقل، ومن المشروعات الصعبة، لأنه يمر بأكثر 3 محافظات كثافة سكانية، ومرورية، والرحلات عليه كبيرة، حيث يمر به يوميًا 213 ألف سيارة، وهذا رقم كبير جدًا، موضحا أنهم بدأوا في تطويره منذ سنة وشهرين.

تحديات أمام تطوير الطريق الدائري

وأضاف «مصطفى»، في مداخلة عبر تطبيق سكايب مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء: «مستخدمي الطريق الدائري، يعرفون أن العمل به على قدم وساق، وقابلتنا العديد من التحديات، ومنها الإزالات والتحديات، وطريقة توزيع العمل على الليل والنهار لعدم مضايقة الناس أثناء المرور، إضافة إلى مشكلات نزع الملكيات، وهذه التحديات هي التي أجلت الانتهاء من المشروع»، ومن المقرر أن يستمر العمل فيه حتى نهاية العام الحالي.

تطوير الطريق الدائري

وتابع: «إحنا يعتبر بنعمل طريق دائري تاني جديد، لأننا بنعمل 3 و4 حارات جديدة في الطريق»، لافتا إلى أنهم يعملون على تطبيق نظام الـ«ITS» والذي يوجد به كل البيانات مثل السرعات والتحصيل الإلكتروني، ويفرض الانضباط في أثناء سيرها على الطريق، في 7 طرق منها الطريق الدائري.

القضاء على العشوائية في الطريق الدائري

أما عن منع سير الميكروباص على الطريق الدائري، فقال: «قريبا لن يسير الميكروباص على الطريق الدائري، والمصرح له بالمرور فقط هو الأتوبيس الترددي، وسيكون هناك مواقف عند التقاطعات والسلالم، وستكون بطريقة حضارية لكي لا نرى العشوائية الموجودة في الطريق الدائري، واللي عايز يوقف ميكروباص يوقفه في أي حتة، وإن شاء الله هنقضي على العشوائية دي بإذن الله».