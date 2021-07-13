كتب برايل بمعرض الكتاب.. الثقافة حق للجميع في القاهرة

«التعليم كالماء والهواء».. عبارة شهيرة للدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، الذي لم تمنعه «آفة» فقدان البصر، من رؤية الواقع، واستبصار المستقبل، فنادى بحق جميع البشر في التعليم والثقافة، ومن هنا خصصت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، جناح خاص لذوي الهمم، بصالة 3 من المعرض، ومنها التي تنضوي جميعها تحت راية المجلس القومي لذوي الإعاقة، الذي تشارك به العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، تقدم عددا من الإصدارات على طريقة برايل، التي تنوعت بين الشعر والرواية، والتنمية البشرية والكتب الدينية وغيرها، هذا بخلاف الوسائل التعليمية التي يقدمها الجناح للمكفوفين.

كتب برايل في معرض الكتاب

وقال الدكتور محمد الزياني، رئيس مجلس إدارة جمعية دار الكتاب الملموس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: نحن جمعية خيرية، نحمل شعار الثقافة تحت أطراف أصابع كل كفيف، ونقدم الكتب بطريقة برايل، والأدوات التعليمية، والكتب المسموعة، وكل المنتجات الخاصة بالمكفوفين.

وأضاف «الزياني»، نقدم كتب بطريقة برايل لكل الفئات العمرية، ومنها الكتب المجسمة، التي يتعرف من خلالها الكفيف على البيئة المحيطة، وعلى صفات الحيوانات، مع شرح مصاحب المجسمات بطريقة برايل.

وتابع: كما نقدم كتبا وروايات وأشعار، ومن العناوين التي تشارك بها في معرض الكتاب على طريقة برايل هذا العام، أجزاء من القرآن الكريم، ورواية «قواعد العشق الأربعون» للروائية التركية إليف شافاق، وكتاب «الثقة بالنفس» للدكتور إبراهيم الفقي، ورواية «1984» للأديب الإنجليزى جورج أورويل، رواية «العمامة والقبعة» لصنع الله إبراهيم، وكتاب «عبقرية محمد» لعباس العقاد، و«حوار مع صديقي الملحد»، و«رجل تحت الصفر» للدكتور مصطفى محمود، ورباعيات الخيام، ورباعيات صلاح جاهين.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، يوم 30 يونيو الماضي، ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحمل الدورة الحالية شعار في القراءة حياة، ومن المقرر أن يستمر المعرض إلى يوم 15 يوليو الجاري، بالتجمع الخامس.