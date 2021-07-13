البنك المركزي: لا مصاريف إدارية في «التمويل العقاري» سوى دفع الأقساط

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرة التمويل العقاري لها تأثير صحي على البيئة، حيث إن هناك 90 صناعة مرتبطة بالتشييد والبناء، ستنشط بفعل هذه المبادرة، كما أن شروط الاستفادة من المبادرة لمحدودي الدخل، أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة التي يحصل عليها 350 ألف جنيه مصري بحد أقصى، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة، كما أنه لا توجد مصاريف إدارية للوحدات السكنية سوى دفع القسط فقط.

وأضاف «نجم»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة، كما أن فترة السداد في مبادرة التمويل العقاري وصلت إلى 30 عاما بعدما كانت 20 عاما بالمبادرة السابقة.

وأردف نائب محافظ البنك المركزي، أن الفائدة انخفضت إلى 3% بعدما كانت في المبادرة السابقة 5% لمحدودي الدخل و7% لمتوسطي الدخل، كما أن التقديم للحصول على وحدة سكنية لمحدودي الدخل يكون من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يقدم دعما نقديا لهم قدره بين 30 و35 ألف جنيه، والشقة التي يبلغ سعرها 1.100.000.000 يكون المقدم الخاص بها 160 ألف جنيه، والدولة تتحمل 120 مليار جنيه خلال سنوات السداد البالغة 30 عامًا، ومن حق أصحاب المعاشات الاستفادة من التمويل العقاري بشرط ألا يزيد عمره عن 75 عاما.