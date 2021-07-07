البنك المركزي: أسعار النفط لم تتغير الأسبوع الماضي بسبب «دلتا كورونا»

قال البنك المركزي، في تعليقه الأسبوعي على الأحداث العالمية التي شهدها الأسبوع الماضي، إن أسعار النفط لم تتغير تقريبًا، حيث حافظت على أعلى مستوياتها في أكثر من عامين.

وأضاف «المركزي»، أن الأسعار انخفضت بشكل كبير يوم الاثنين وسط انتشار المخاوف من متحور فيروس كورونا «دلتا» بسبب استمرار انتشاره في المملكة المتحدة، وكذلك ارتفاع عدد الحالات في جنوب شرق آسيا وأستراليا، الأمر الذي أدى إلى فرض عمليات إغلاق جديدة في بعض المناطق من العالم.

وتابع «المركزي»، بأنه خلال منتصف الأسبوع، بدأت الأسعار في الارتفاع بعد تصريحات الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو أمام اللجنة الفنية المشتركة، والتي أظهرت توقعات بتعافي الطلب العالمي على النفط بقوة في النصف الثاني من 2021 مع تقلص مخزونات النفط، كما حذر من أن انتشار متحور «دلتا كورونا» قد يشكل خطرًا على هذا التعافي.

وأشار «المركزي» إلى أنه على الرغم من ذلك، اعتبرت الأسواق أن تصريحات الأمين العام إيجابية إلى حد كبير.

علاوة على ذلك، استمرت أسعار النفط في الارتفاع خلال باقي الأسبوع بعدما أوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاق «أوبك» الذي أبرمه زعماء المنظمة روسيا والسعودية من أجل زيادة إنتاج النفط، حيث طالبت الإمارات بوضع شروط أفضل لتناسبها.

وعلى الرغم من الخلافات الحالية، صرحت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تؤيد زيادة (أوبك +) لإنتاج النفط «دون أي شروط»، ولكن لا يزال هدفها هو التوصل إلى اتفاق أفضل. ومن المقرر أن يستأنف أعضاء أوبك الثلاثة عشر وحلفاؤها محادثاتهم يوم الاثنين في محاولة لتخفيف القيود على الانتاج.

وأضاف «المركزي»، أن العملات الرقمية المشفرة أنهت هذا الأسبوع على ارتفاع، حيث حققت العملة الرقمية مكاسب في بداية الأسبوع، بعد أن شهدت جلسات تداول متتالية تكبدت فيها الخسائر الفادحة، وذلك مع ارتفاع عملة البيتكوين بما يصل إلى 7.64% يوم الاثنين، وهو أفضل أداء يومي لها منذ 9 يونيو. ولكن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تقلصت بعض مكاسب العملة الرقمية بعد أن شهد سوقها موجة جديدة من التقلبات والتي بدأت يوم الأربعاء واستمرت حتى يوم الجمعة بسبب تباين معنويات المستثمرين تجاه العملة الرقمية.