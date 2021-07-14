أحمد عز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «العارف» بحضور أبطاله.. صور

احتفل النجم أحمد عز، اليوم الثلاثاء، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «العارف..عودة يونس»، في أحد دور السينما بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد من الصحفيين والإعلاميين، كما حضر عدد من أبطال فيلم العارف، ومنهم أحمد فهمي ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص والمؤلف محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء الديب.

وحضر عدد من الضيوف منهم كريم فهمي، والذي حرص على الحضور لتهنئة أخيه أحمد في تجربته الأولى في الأكشن، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «سعيد بالتجربة الجديدة اللي بيقدمها فهمي وبهنيه على طرح الفيلم إن شاء الله يكسر الدنيا هو وعز ويحققوا نجاح كبير».

كما حضر أيضا عدد آخر من الضيوف، ومنهم محمد أنور وكريم عفيفي ومحمد عطية وأكرم حسني، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين.

فيلم العارف عودة يونس

فيلم «العارف عودة يونس» من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي وكارمن بصيبص ومحمود حميدة ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح وركين سعد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

مسلسل هجمة مرتدة

يذكر أن الفنان أحمد عز كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل هجمة مرتدة، وشارك في بطولته هند صبري ونضال الشافعي وهشام سليم وصلاح عبد الله وماجدة ذكي وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.