استقرار في أسعار الأرز قبل عيد الأضحى بدون زيادة

شهدت أسعار الأرز استقرار سعريا قبيل عيد الأضحى بدون زيادة وأرجع التجار الأسباب إلى وفرة المعروض نتيجة توافر الإنتاج بالرغم من أن عيد الأضحى الأكثر طلبا لزيادة معدلات الطلب على الأرز، بالمقارنة بالأيام العادية لصنع الفتة وهو ما لم يحدث هذا العام.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن حركة مبيعات الأرز هذا العام فى موسم عيد الأضحى المبارك على غير المتوقع، مضيفا أن سوق الأرز متراجعة بشكل كبير على غير العادة خلال عيد الأضحى هذا الموسم، لافتا إلى أن الأسابيع الماضية التي تسبق عيد الأضحى لم تشهد طلبا ولكن هناك حركة متدنية.

وتابع أن هناك توافر لاحتياجات المواطنين من السلعة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

وأوضح في تصريحات خاصة، استقرار أسعار الأرز من 7 إلى 8 آلاف جنيه للطن ومن 7 إلى 9 جنيهات للمستهلك حسب الجودة.

وأوضح أن حجم الإنتاج من الأرز يصل إلى 7 ملايين طن أرز شعير تقريبا ويتم إنتاج 4.5 طن أرز أبيض منهم، وقال إن استهلاك الأرز يصل إلى ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين طن، لافتا إلى الاستمرار في توريد الأرز المحلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكشف أن هناك تكدسا كبيرا للأرز في مخازن هيئة السلع التموينية وتم اتفاق الشركات الموردة الأرز مع هيئة السلع وبسبب هذا التكدس على توريد الكميات التى تورد خلال شهرين على 4 أشهر لتخفيف التكدس، ولفت إلى أن هناك احتياطيا استراتيجيا من الأرز متوافر حتى نهاية 2021 وسوف يضاف إليه إنتاج المحصول الجديد فى أغسطس 2021.