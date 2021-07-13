أخبار مصر اليوم.. إعلان موعد إجازة عيد الأضحى وترتيبات لموسم العمرة

تصدر المشهد الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأحداث والقرارات، اليوم الثلاثاء، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز الأحداث التي سيطرت على «التريند»، تحت عنوان «أخبار مصر اليوم» والتي جاءت كالتالي:

الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الجاري، حتى السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وشدد على استمرار أعمال الامتحانات، وفقا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

«الأوقاف» تكشف ضوابط صلاة العيد

كشف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل وضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك، موضحا أن الصلاة ستكون في المساجد الكبرى وهي المساجد التي تقام بها صلوات الجمعة، ناصحًا المصلين بارتداء الكمامة حماية لأنفسهم ولغيرهم.

ونصح المصلين باصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي الموجودة في كل المساجد، وتحقيق التباعد الاجتماعي، عن طريق الصلاة عند علامات التباعد الموجودة في المساجد، مؤكدا أن التكبير سيكون لمدة 7 دقائق فقط، منبهًا على الأئمة بضرورة الالتزام بهذه التعليمات، مؤكدًا أن مدة خطبة العيد لن تزيد عن 10 دقائق، مطالبًا بالتعاون من أجل مصلحة الجميع وسلامتهم.

بشرى للصحفيين

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عن صرف كل طلبات القروض التي تقدم بها أعضاء نقابة الصحفيين حتى اليوم الإثنين الموافق 12 يوليو، وذلك بدءا من الأربعاء 14 يوليو، قبل إجازة العيد «وتنظيمها بشفافية وتكافؤ الفرص».

شركات السياحة: جاهزون لتنظيم برامج العمرة في أغسطس

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم رحلات العمرة بداية من الشهر المقبل، وذلك تعقيبا على تصريحات الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج السعودي، الخاصة ببدء السعودية استقبال المعتمرين بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة.

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: «الأزمة ليست في جاهزية الشركات السياحية المصرية لتنظيم البرامج، بل في سماح السلطات السعودية للمصريين بالسفر لأداء العمرة».