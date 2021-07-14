هاني رمزي يدعو المواطن المُعتدى عليه من الكمساري لحضور «أبو العربي»

في مبادرة إنسانية له، أعرب الفنان هاني رمزي عن نيته دعوة المواطن الذي تعرض للاعتداء أمام ابنته على يد كمساري أحد القطارات لحضور عرض مسرحية «أبوالعربي» خلال إجازة عيد الأضحى المبارك: «عايز أوصل للراجل اللى صاحب واقعة القطار لكى أدعوه هو وبنته وأسرته لحضور مسرحية أبو العربي في العيد».

حالة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول فيديو لواقعة اعتداء كمسري على مواطن في قطار منوف لعدم دفع غرامة التذكرة، تبع حالة الغضب تحركات سريعة من قبل قيادات وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد الذين فتحوا تحقيقات في واقعة قطار المنوفية لمعرفة كواليس ما حدث في القطار.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا حول واقعة قطار منوف، تؤكد الهيئة أنه تم إيقاف كمساري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلا تهاون في حق أي راكب، خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كل المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.

وأضافت هيئة السكك الحديدية، في بيانها، أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية، مؤكدة على الاحترام التام لكل جمهور الركاب وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.