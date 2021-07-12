السكة الحديد: إيقاف صرافي تذاكر محطة سوهاج 6 شهور لبيع 144 تذكرة بالسوق السوداء

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف عدد من صرافي التذاكر بمحطة سوهاج عن العمل لمدة 6 شهور، وتحويلهم للتحقيق فى واقعة بيع أحد مالكي محال الإنترنت عدد 144 تذكرة بالسوق السوداء، كما تم مجازاة المستويات الإشرافية بمنطقة سوهاج بدءًا من رئيس مكتب التذاكر حتى مدير عام المبيعات بعقوبات تتراوح من خمسة أيام جزاءً حتى ثلاثون يومًا.

كانت الشرطة المحلية بمحافظة سوهاج، تمكنت من القبض على مالك محل الإنترنت وبحوزته عدد 144 تذكرة تم الحصول عليها من عدد من المحطات المختلفة وبتوقيتات وقطارات مختلفة؛ بهدف بيعها والتربح منها خلال فترة عيد الأضحى وهو الأمر المخالف لتعليمات الهيئة الصادرة في هذا الشأن بحيث تتيح الهيئة لكل راكب عدد 4 تذاكر بموجب الرقم القومي.

وتؤكد الهيئة أنها لا تألو جهدا في محاربة السوق السوداء، ومعاقبة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساهمة في بيع التذاكر من غير مصادرها الرسمية.