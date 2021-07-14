كواليس جولة نصف الليل لوزير الطيران بـ«مبنى الركاب 3»: تفقد الخدمات وإشادة بالعاملين

أجرى محمد منار وزير الطيران المدني، زيارة مفاجئة، فجر اليوم الأربعاء، لمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، للوقوف على مدى انتظام سير العمل بالمطار، ومتابعة حركة السفر والوصول، والتأكّد من جودة الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين، رافقه خلال الجولة باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للشؤون الدوليه والإعلام، وذلك في ضوء زيادة الحركة الجوية، وكثافة التشغيل التي تشهدها المطارات المصرية خلال إجازة الموسم الصيفى الحالي.

وزير الطيران يتفقد صالة الوصول ومنطقة الأسواق الحرة ومواقف إنتظار السيارات

وخلال الجولة، تفقد وزير الطيران المدني، صالة الوصول ومنطقة الأسواق الحرة ومواقف انتظار السيارات، كما اطمأن على اتباع وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل مبنى المطار، حفاظًا على سلامة وصحة العاملين خاصة بالصفوف الأمامية من مقدمي الخدمات بشكل مباشر لضيوف مصر والركاب.

كما أشاد وزير الطيران، خلال الجولة، بمجهودات العاملين المبذولة بالمطار، موجهًا بضرورة الاستعداد للزيادة المتوقعة في حركة التشغيل خلال إجازة عيد الأضحى والإجازات الصيفية.

مصر للطيران تسير 240 رحلة داخلية خلال إجازة عيد الأضحى

ومن المقرر، أنَّ تنظم الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران 240 رحلة داخلية إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، إضافة إلى رحلات شركات الطيران المصرية الخاصة خلال إجازة العيد، وكذلك كثافة التشغيل التي تشهدها رحلات الوصول الدولية خلال تلك الفترة.

وفي ختام جولته، قدم وزير الطيران المدني الشكر لجميع الجهات العاملة بالمطار من رجال الشرطة والجمارك والحجر الصحي والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي وشركات الخدمات العاملة بالمطار على جهودهم المشرفة.

إسحاق يتفقد سير العمل بالتشغيل تجريبي للمرحلة الاولى من مشروع نظام سيور الحقائب

وفي سياق متصل، تفقد المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي، إجراءات التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع نظام سيور الحقائب «BHS» بمبنى الركاب 3، والذي يعمل بطاقة إستيعابية تصل إلى 6 آلاف حقيبه فى الساعه بدلا من 4800 حقيبه لزيادة القدرة إستيعابيه لمنظومة تداول الحقائب ضعف طاقة المبنى الحالية بمرحلة السفر بعد استكمال المرحلة الثانية.

وأكّد أنَّ نظام سيور الحقائب الجديد، يتميز بالربط والتكامل بين مبنى الركاب 3 ومبنى الركاب 2، من خلال تبادل رسائل الحقائب بين النظامين لإتاحة تبادل وفرز الحقائب بين المبنيين من خلال سيور الربط، كما يوجد 4 مراحل فحص أمني للحقائب منها 3 أجهزة CTX، تعمل بنظام الفحص المقطعي ثلاثي الأبعاد للكشف على الحقائب والطاقة الاستيعابية لكل جهازX-RAY نحو 1800 حقيبة في الساعة علاوة على تغطية منطقة السيور بالكامل بكاميرات مراقبة cctv في السفر والوصول، حرصًا على سلامة وصحة المسافرين.