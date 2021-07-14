وزير السياحة يكشف تفاصيل خطة الحكومة لتطوير سياحة اليخوت بمصر

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل الخطة الحكومية لزيادة سياحة اليخوت في مصر، قائلا: «إن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى اجتمع مرتين مع الوزراء المعنيين من أجل حل المشكلات التي تواجه هذا القطاع والتي تتمثل في تعدد الجهات المسئولة عن هذا الملف ووجه بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف».

وأوضح العناني خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتطوير سياحة اليخوت، متوقعًا نجاح هذا المشروع بالرغم من محاولات الحكومات السابقة العمل على المشروع، مضيفا «أنه يوجد 2400 كيلو متر من الشواطئ المميزة والتي تعتبر من أجمل الشواطئ حول العالم».

وأشار العناني إلى أنه اجتمع مع وزير النقل، كامل الوزير، ووزير المالية، محمد معيط وكل الجهات المعنية لتسهيل الاجراءات وتوحيدها من خلال نافذة واحدة وشباك واحد مع اتباع كافة الإجراءات اللازمة وبخاصة الإجراءات الأمنية بدون ملاحظة صاحب اليخت لهذه الإجراءات.

وأكد أن الهدف تيسير الإجراءات وليس إلغائها والعمل بالتنسيق بين كافة الأجهزة المختصة على كافة الشواطئ، لافتا إلى أنه من تفاصيل خطة التطوير زيادة عدد المراين ورفع كفاءة المراين الموجودة حاليًا، لافتًا إلى أنه سيتم جذب اليخوت الموجودة في الشمال خلال فترة الشتاء لبقاء يخوتهم في مصر خلال تلك الفترة للحفاظ عليها وإجراء صيانات دورية لها وقضاء فترة الصيف عليها.

وأشاد الوزير بالموقع الجغرافي المتميز لمصر وقربها من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأن سائحي اليخوت يكونوا من الدرجة المتوسطة وينفقوا مبالغ جيدة أثناء إقامتهم على يخوتهم في مصر، متوقعا تحريك ملف تطوير سياحة اليخوت والانتهاء منه بنهاية شهر يوليو الجاري، حيث سيتم عرض الأمر على رئيس الوزراء ثم عرض ما توصلوا إليه على الرئيس السيسى لاتخاذ خطوات حقيقية في الملف.