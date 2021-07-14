اليوم.. «الداخلية» تعلن شروط قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

تعقد أكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة، بحضور اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

ووفق مصدر أمني فإنه من المتوقع أن تشمل شروط ومعايير القبول بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2021، التالي:

ـ أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية من غير طريق التجنس.

ـ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية، صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.