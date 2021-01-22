خبير أمني: أكاديمية الشرطة المصرية من الأقوى عالميا

أكد اللواء ضياء عبدالهادي، الخبير الأمني، أن أكاديمية كلية الشرطة المصرية بكل فروعها المنتشرة بالجمهورية، من أقوى الأكاديميات على مستوى العالم، لأنها تواكب أحدث الأنظمة التدريبية والعلمية والتقنية في كل المجالات بإختلافها، من العمليات والمداهمات إلى حتى المجال العلمي والتكنولجي.

ساعدت في إنشاء أكاديميات بدول عربية وإفريقية

وأضاف «عبدالهادي»، خلال مداخلة هاتفية الجمعة‘ مع فضائية «extra news»، أن أكاديمية الشرطة المصرية، كانت نواة وساعدت في إنشاء عدد من الأكاديميات على مستوى العالم العربي والأفريقي، كاشفًا أن الأكاديمية تستقبل كل عام متدربين من خارج مصر ومن هذه الدول، بغرض نشر الفكر الأمني المتبع في مصر بتلل الدول.

تقدم محتوى شبه تكاملي للطلابها

وأوضح الخبير الأمني، أن أكاديمية الشرطة المصرية تقدم محتوى شبه تكاملي لطلابها، حيث يحصل على قسط من التعليم القانوني، حيث يحصل على ليسانس بالحقوق، بالإضافة إلى بكالوريس الشرطة، لأن رجل الشرطة وهو يقر الأمن وينفذه، يجب أن يكون لديه خلفية قانونية، حتى لا يرتكب أي خطأ يعاقب عليه القانون.

وأكمل، أن طالب الشرطة يجب عليه ايضا أن يكن يعلم جيدًا عن حقوق الإنسان، وهذا ما توفره له إكاديمية الشرطة، التي تحرص أن تمد طلابها بعلم يضمن شخصية تكاملية للطالب، إلى جوار إعداده جيدا من الناحية البدنية.

وكان قد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، وكذا ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية في أثناء أداء الطلبة للطابور الصباحي.

كما تفقد الرئيس القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.

واستعرض أيضا طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة في هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية، وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.

وعقب ذلك شارك الرئيس طلبة الأكاديمية وجبة الإفطار واستمع إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمأن على أحوالهم متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.