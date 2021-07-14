 مصرع طفل صعقا ووفاة طفلة بحروق في سوهاج

لقي طفل مصرعه صعقا، صباح اليوم، إثر ملامسته أحد الأسلاك العارية بمنزله الكائن بقرية قاو غرب دائرة مركز طما شمال سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي، كما لقيت طفلة مصرعها عقب وصولها مستشفي سوهاج الجامعي، إثر اصابتها بحروق بنسبة 35% لانسكاب ماء ساخن عليها بمنزلها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من مستشفي طما المركزي، بوصول جثه طفل نتيجة صعق كهربائي بالمنزل، انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة مصرع الطفل «ابراهيم سعودي» 9 سنوات يقيم بقاو غرب، وبسؤال أسرته تبين اصابته بصعق كهربائي إثر ملامسة يده أحد الأسلاك العارية بالمنزل، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تبلغ لقسم شرطة أول سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة «مكه صلاح» عامين، وتقيم بدائرة قسم أول سوهاج مصابة بحروق سلقيه متفرقة بالجسم بنسبه 35 %، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدها «صلاح. خ. هـ» 34 سنة، عامل، أفاد بأنه أثناء لهو ابنته بالمنزل سقط عليها إناء به ماء ساخن مما أدي لإصابتها التي أودت بحياتها ونفي الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.