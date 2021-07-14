من الموبايل.. «البترول» تصدر تطبيقا يتيح أماكن محطات الغاز والوقود

استمرارا لتنفيذ سياسات التحول الرقمي بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية في تفعيل تطبيقها الإلكتروني «Mop stations» للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية ليشمل أجهزة الآيفون من خلال تحميله على الرابط: من هنــــا

حيث سبق للوزارة تفعيل هذا التطبيق لأجهزة الأندرويد منذ فبراير الماضي على الرابط: من هنـــــا

يُشار إلى أن التطبيق يتيح لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التي تقدم الخدمة التي يحتاجها، وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذي يرغب قائد المركبة في استخدامه سواء الغاز الطبيعي أو البنزين بأنواعه الثلاثة «80، 92، 95» والسولار والشحن الكهربائي، ومن ثم يقوم التطبيق بتحديد مواقع أقرب المحطات من مكان المستخدم، ويأتي ذلك بعد أن تم تطوير التطبيق خلال الفترة الأخيرة ليشمل كل المحطات التي تقدم جميع أنواع الوقود المطروحة لقائدي المركبات بالسوق المحلي وخدمات السيارات من صيانة وزيوت وغيرها.

ويتميز التطبيق بإدخال تحديثات مستمرة بمواقع المحطات الجديدة والتي دخلت الخدمة حديثا لمواكبة التطور والتنامي المستمر في إعداد المحطات، خاصة محطات التموين بالغاز الطبيعي التي تعمل الوزارة على تنفيذ خطة عاجلة لنشرها بالعديد من المواقع على مستوى الجمهورية حتى وصلت إلى ما يقرب من 400 محطة حاليا تلبية للطلب على تلك الخدمة.