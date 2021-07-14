محادثة على «الموبايل» أنهت حياتها.. تفاصيل مقتل سيدة أرض اللواء في «ساعة غضب»

سيارات الشرطة دخلت الشارع، قبل أن ينزل منها قوة من الأمن ويصعدوا لأحد العقارات، وسط ذهول من السكان، فهم لا يعلمون تفاصيل كثيرة عن جريمة القتل التي وقعت أمس وبلغ فيها القاتل عن نفسه، تلك الجريمة التي كانت حديث الساعة في منطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة بمحافظة الجيزة.

الجريمة وقعت في الثامنة مساءً

جريمة شارع مجدي طنطاوي المتفرع من شارع الطريق الأبيض في منطقة أرض اللواء، وقعت في الساعة الثامنة مساءً أمس، ذلك الوقت الذي كان يخيم فيه الهدوء على المكان، قبل أن يكسر ذلك الهدوء أصوات سيارات الشرطة، ومن ثم أحاديث جانبية عن تلك الجريمة، التي راح ضحيتها سيدة، بعدما أنهى حياتها زوجها في «ساعة غضب».

مشادة كلامية تطورت لجريمة قتل

بعدما تلقت قوات الشرطة، بلاغًا بالواقعة وحضرت إلى مسرح الجريمة، كان القاتل يجلس إلى جوار جثة ضحيته ينتظرهم، وبالمعاينة الأولية اتضح أن المجني عليها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، حيث طعنها زوجها حتى الموت.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وفي ديوان قسم شرطة العجوزة اعترف على نفسه، وقال إن ثمة مشادة كلامية دارت بينه وبين زوجته بسبب شكه في سلوكها ورؤيته لمحادثة على هاتفها المحمول مع شخص آخر، الأمر الذي تطور فيما بعد وقام على إثره الزوج بطعن زوجته التي سقطت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة.

لا يوجد شهود عيان

بحسب تحريات المباحث كان المتهم يعيش رفقة المجني عليها وحدهما، فهي لا تنجب، كما أنها زوجته الثانية، فلم ير أحد ما حدث بينهما سوى المتهم وضحيته، إلا أن المتهم هاتف زوج ابنته من زوجته الأولى، وأخبره بجريمته، كما طلب منه أن يتصل بالشرطة لتأتي معه، وهو ما حدث بالفعل.

النيابة تأمر بحبس المتهم

بعدما تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، تم التحقيق معه، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد، وأمرت بحبسه 14 يومًا على ذمة التحقيقات.