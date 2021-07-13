أثناء مباراة الأهلي والمقاصة.. تفاصيل قتل سيدة أرض اللواء على يد زوجها

«شات إباحي على هاتف سيدة أرض اللواء»، كان السبب الرئيسي في قتل سيدة على يد زوجها، بحسب اعتراف الزوج أمام فريق بحث جنائي أشرف عليه اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بعد القبض على المتهم.

وتبين أن سائقًا عمره 46 سنة قتل زوجته الثانية انتقامًا منها بسبب شكه في سلوكها، فجردها من ملابسها وسدد لها عدة طعنات حتى أزهق روحها وانتظر بجوار جثتها حتى تم القبض عليه متلبسًا بجريمته وسلم السكين المستخدم في الجريمة للمباحث وتم تحريزه وتحرر محضرًا بالواقعة.

زواج عمره 4 سنوات

اقتادت قوة أمنية أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قاتل زوجته إلى قسم شرطة العجوزة وجرى استجوابه من قبل الفريق الأمني ، وتبين أن المتهم تزوج من المجني عليها قبل 4 سنوات فهي لا تنجب، وأنه تزوجها على زوجته الأولى، وقبل الحادث شاهد محادثة نصية بينها وبين شاب على تطبيق «واتساب» وصفها الزوج أمام المباحث أنها «جنسية» وقال: «عرفت أن سلوكها سييء وبتخوني عشان كده قتلتها».

تحريات المباحث

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد هاني شعراوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أن قاتل زوجته نفذ الجريمة بعد أن أقام علاقة حميمية مع زوجته وبعدها أمسك هاتفها المحمول فوجد عليها محادثة جنسية تجمع زوجته بشاب فاستشاط غضبًا واعتدى عليها بالسكين عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وجلس بجانب جثمانها يشرب سجائر حتى وصلت قوة أمنية بعد بلاغ من جيرانه إلى قسم شرطة العجوزة بقيام شاب بقتل زوجته.

حبس المتهم

وأوضحت التحريات أن قاتل زوجته في أرض اللواء نفذ الجريمة، وقت مباراة الأهلي ومصر المقاصة، واعترف بجريمته أمام المباحث ومثل الجريمة أيضًا في حضور وكيل النائب العام الذي قرر حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وتم تحريز السكين وإرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها.