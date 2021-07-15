أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 15-7-2021 مقابل الجنيه

اختلفت أسعار العملات في مصر اليوم الخميس الموافق 15 يوليو، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات، تستعرض «الوطن» سعر الدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي والجنيه الاسترليني بالبنوك اليوم، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 18.42 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.38 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي البنك التجاري الدولي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجّل الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي قناة السويس سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري

وجاء سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية، نحو 21.56 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 21.28 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.