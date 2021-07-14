شاب يطعن شقيقه فى مشاجرة بينهما بأسيوط

أقدم شاب على طعن شقيقه بسكين فى مشاجرة نشبت بينهما بالسلاح الأبيض، بقرية النواميس التابعة لمركز البداري فى محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أشقاء بقرية النواميس دائرة المركز ووقوع مصاب، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين شقيقين لخلافات أسرية.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة «حسن أحمد»، 35 سنة مصاب بطعن في الصدر تم نقل المصاب لمستشفى البداري وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت أسيوط، اليوم، مشاجرات أسرية، حيث أقدم زوج على قتل زوجته طعنا بالسكين فى مشاجرة نشبت بينهما لخلافات أسرية، فيما أصيب شاب على يد شقيقه بطعن سكين فى مشاجرة نشبت بينهما لخلافات أسرية أيضا بقرية النواميس التابعة لمركز البداري.