مدارس تقبل من مجموع 200 بعد الإعدادية.. تعليم وتدريب ووظائف

يرغب الحاصلون على مجموع أقل من 200 درجة بالشهادة الإعدادية في الالتحاق بالمدارس التي تناسب مجموعهم، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات، وإعلان تنسيق القبول في المدارس ببعض المحافظات، حيث أن هناك مدارس تقبل من مجموع 200 درجة بعد الإعدادية، وهي بدائل للثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية، ومنها أماكن متميزة توفر حوافز مادية فضلا عن التدريب والتعليم وتضمن وظائف لخريجيها، بعد التخرج في الشركات والمصانع، كما أن بعضها يؤهل الطلاب لسوق العمل بشكل جيد كمدارس البترول والسياحة والفنادق ببعض المناطق، ومدارس الصنايع التي تؤهل الطلاب للعمل في ورش ومصانع.

وتستعرض« الوطن»، مدارس تقبل من مجموع 200 درجة بعد الإعدادية، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

مدارس تقبل من مجموع 200 درجة بعد الإعدادية.. متخصصة وبترول

وهناك مدارس تقبل من مجموع 200 درجة بعد الإعدادية، وهي المدارس المتخصصة والخاصة منها، أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا ، وتكون مدة الدراسة بها 5 أعوام، وتضم قسمي الحاسبات والإليكترونيات، ومن الممكن أن تؤهل الطالب للالتحاق بكليات الهندسة، وتقع بمنطقة العزبا البيضا شارع مدرسة الأورمان، وتقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 180 درجة.

وتعد مدارس البترول، خيارا رائعا لطلاب الإعدادية وبعضها مدارس تقبل من مجموع 200 بعد الإعدادية كمدارس الإسكندرية الـ3، وهذه المدارس تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية بألا تقل أعمارهم عن 15 عاما، وأن يجتازوا كافة الاختبارات، وتؤهل الخريجين لسوق العمل، وتضمن لهم وظائف بشركات البترول وأماكن الحفر، فضلا عن السفر للخارج لبعضهم، وتكون مدة الدراسة بها 3 سنوات.

مدارس تقبل من مجموع 200 درجة بعد الإعدادية.. غبور للسيارات

وتأتي مدرسة غبور للسيارات، ضمن مدارس تقبل من مجموع 200 درجة بعد الإعدادية، حيث أنها مدرسة تعليم مزدوج وتطبق المناهج الألمانية وتمنح 3 شهادات معتمدة وهي مدرسة متخصصة في السيارات تقبل الحاصلين على 180 درجة بحد أدنى، وحتى 200 درجة، وتؤهل الخريج لسوق العمل الخاص بالسيارات لكن يشترط أن يكون الإنجليزي هو لغة أجنبية أولى.

مدارس تقبل من مجموع 200 درجة بعد الإعدادية.. الدبلومات الفنية والزخرفة

كما ان هناك مدارس تقبل من مجموع 200 درجة بعد الإعدادية، منها الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات في كافة المحافظات، كالتجاري والصناعي والزراعي، وهناك أقسام بمدارس البنات تقبل بمجموع أقل من 200 كأقصام التجميل بالمدارس التجارية، بينما تنتشر تلك المدارس في كافة المحافظات، وهناك بعض الأقسام بمدارس مبارك كول تقبل الحاصلين على أقل من 200 درحة مثل أقسام فني بلاستيك وطباعة وميكانيكا تركيبات وغيرهم، وتقبل مدرسة الدرب الاحمر للشؤون الفندقية والخدمات السياحية من 200 درجة وتقع في وسط محافظة القاهرة .