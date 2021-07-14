كريم عبدالعزيز يزيح تامر حسني من الصدارة.. وليلى علوي تحتفظ بـ«الأخير»

تصدّر فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» قائمة إيرادات الأفلام المصرية في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، حيث تجاوزت إيرادات الفيلم حاجز 11 مليون جنيه في أول أسبوع عرض، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يحصد 11 مليون جنيه.. و25 مليون جنيه لـ«مش أنا» في 3 أسابيع

وأزاح الفنان كريم عبدالعزيز بفيلمه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، تامر حسني بفيلمه «مش أنا» إلى المركز الثاني، حيث لم يحقق الفيلم في أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي سوى 6 ملايين جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم خلال الأسابيع الثلاثة إلى 25 مليون جنيه، بفارق كبير جاء فيلم «أحمد نوتردام» في المركز الثالث بإيرادات 267 ألف جنيه، وعلى مدار 9 أسابيع في دور العرض لم يحقق الفيلم أكثر من 19 مليون جنيه.

80 ألف جنيه إيرادات «ماما حامل» في أسبوعه السادس بالسينمات

ويواصل فيلم «ديدو» تحقيق إيرادات في أسبوعه التاسع بدور العرض، حيث وصل إجمالى إيراداته خلال تلك الفترة 14 مليون جنيه، لكن في آخر أسبوع حقق 154 ألف جنيه، وجاءت الفنانة ليلى علوي بفيلمها «ماما حامل» في المركز الأخير بقائمة الإيرادات، حيث لم يحقق الفيلم في أسبوعه السادس سوى 80 ألف جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 80 ألف جنيه.

أفلام عيد الأضحى

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة في السينما مع بداية موسم عيد الأضحى السينمائي، والذي بدأ مبكرا هذا العام مع طرح فيلم «العارف» في دور العرض السينمائي بداية من اليوم، ويضم الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، ومصطفى خاطر، ويحمل توقيع المخرج أحمد علاء الديب.

وينتظر الجمهور طرح فيلم «الأنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، وبطولة محمد هنيدي الذي يعود به للسينما بعد غياب دام لسنوات منذ آخر أعماله «عنتر ابن ابن ابن شداد» في عام 2016، ويضم الفيلم عدد من نجوم الكوميديا.