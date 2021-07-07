أسرة الكدواني وزوجة كريم عبدالعزيز.. أبرز لقطات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

كثير من اللقطات المميزة التى شهدها العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبد العزيز.

اللقطات المميزة لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وكانت اللقطات التي لفتت انتباه كثير من الحضور في العرض الخاص وأنظار الجماهير ظهور زوجة الفنان كريم عبد العزيز بجانبه في العرض الخاص وهي من اللقطات النادر حدوثها لأنها ليست كثيرة الظهور، وكانت بالفعل ملفتة بإطلالتها البسيطة.

ماجد الكدواني وأسرته

أما عن ثاني أكثر اللقطات التي لفتت انتباه الكثير وتفاعلوا معها بشكل كبير ظهور الفنان ماجد الكدواني مع أسرته على الريد كاربت الخاصة باحتفالية الفيلم.

وظهر الفنان ماجد الكدواني بجانب زوجته وابنه يوسف وابنته ساندرا وهذه المرة الأولى التي نرى فيها الكدواني مع عائلته كاملة على ريد كاربت.

أبطال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

يذكر أن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يشارك فيه عدد كبير من النجوم ومنهم كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج معتز التوني.

ضيوف الشرف

أما عن ضيوف الشرف في فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين فشارك عدد كبير منهم شيماء سيف وهيدى كرم ومصطفى قمر وباسل الزارو وأوتاكا وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل الاختيار 2

أما عن آخر الأعمال التي شارك فيها الثنائي كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني فكان مسلسل «الاختيار 2» والذي شاركا في بطولته بجانب أحمد مكي وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وبشرى وإياد نصار ورياض الخولي وهادي الجيار.