صور متداولة لامتحان الجبر على «تليجرام».. و«التعليم» تتخذ إجراء عاجلًا

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، يتتبع صور أسئلة امتحانات مادة الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة لطلاب علمي رياضة، المتداولة على صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي «التليجرام»، بعد بدء الامتحان بدقائق باللجان الامتحانية؛ للتأكد من صحتها.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّه إذا ثبت صحة الأوراق المنشورة على صفحات الغش سيضبط الطلاب فورًا، وسيطبق القانون 205 لسنة 2020، وحرمانهم من دخول الدور الثاني لهذا العام، وامتحان العام التالي 2021-2022 أيضا، بسبب حيازتهم الموبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

وتتابع الوزارة من خلال الغرفة المركزية للوزارة، لجان الامتحانات عبر كاميرات المراقبة؛ لكشف أي محاولات غش بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة، والدكتور رضا حجازي نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم لشؤون المعلمين.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ الهدف من غرف المتابعة يتمثل في مراقبة تحركات الطلاب والمراقبين داخل اللجان طوال مدة الامتحان، ورصد أي مخالفات تتم داخلها، لافتة إلى أنَّ الغرفة المركزية متصلة بغرف المديريات التعليمية بجميع المحافظات، لمتابعة سير الامتحان.