مستشفى سوهاج الجامعي ينقذ شابا حاول ذبح نفسه

نجح فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، حاول الانتحار عن طريق قطع رقبته باستخدام سكين، ونقله أهله على الفور للمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس الجامعة، إن المصاب حضر إلى المستشفى وحالته خطرة، وقام أطباء الاستقبال والطوارئ بالمستشفى بعمل الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى توفير أربعة أكياس دم لتعويض الفاقد من المصاب، وإجراء الأشعات اللازمة لتشخيص الإصابات الموجودة.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن المصاب كان يعاني من جروح قطعية متعددة بالرقبة، منها جرح قطعي طوله نحو 20 سنتيمترا، وكان عميق جدا حيث تسبب في حدوث تمزق بالعضلات والأوعية الدموية بالرقبة، وحدوث شروخ متعددة بغضروف القصبة الهوائية.

وذكر الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، أنه تم على وجه السرعة نقل المصاب إلى غرفة العمليات بوحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، وإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياة المصاب والتي تعد من الجراحات الدقيقة والخطيرة التي تحتاج إلى مهارة ودقة عالية في إجرائها.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجامعي، أنه خلال العملية تم عمل استكشاف كامل للرقبة، وربط جميع الأوعية الدموية النازفة بها، وعمل رتق لعضلات الرقبة المتهتكة، إلى جانب إجراء تصليح لغضروف القصبة الهوائية، موضحا أنه بفضل العناية الإلهية فالمصاب الآن حالته الصحية جيدة ومستقرة.

الجدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية ضم كلاً من الدكتور إسلام عامر مدرس جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد عبدالعال علي مدرس مساعد جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمود فهمي طبيب مقيم بالوحدة، وشارك في تخدير المصاب الدكتورة نهال سمير مدرس مساعد التخدير، والدكتور محمود خلف معيد، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حمودي مدرس التخدير.