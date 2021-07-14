ضبط 165 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 81244 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «165 قطعة سلاح ناري، بحوزة 139متهما» وذلك على النحو التالي:

15 بندقية آلية.

24 بندقية خرطوش.

118 فرد محلي.

8 طبنجات.

264 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

194 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 81244 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

347 حكم جناية.

23961 حكم حبس جزئي.

4732 حكم حبس مستأنف.

40391 حكم غرامة.

11813 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين اثنين، ارتكبا 9 حوادث.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 183 قضية مخدرات، بإجمالي 193 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 14,844 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 9٫769 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 4٫653 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 607 جرامات.

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت 570 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 جراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 75 جراما.

كمية من مخدر شابو وزنت 601 جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 55 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 50 جراما.

1348 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 22 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 25 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 329 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 18752 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.